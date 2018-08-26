الصين تندّد باتهامات أميركا «غير المسؤولة» لبكين بشأن كوريا الشمالية

المصدر: بكين - أ.ف.ب

ندّدت الصين، أمس، بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب «غير المسؤولة»، التي برر فيها إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية، بقلة تعاون بكين في ملف بيونغ يانغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في بيان، «التصريحات الأميركية مخالفة للواقع وغير مسؤولة، أثارت لدينا قلقاً كبيراً، ورفعنا احتجاجاً رسمياً إلى الولايات المتحدة».

وأبدى ترامب، أول من أمس ولأول مرة، منذ قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو، خيبة أمله لعدم تحقيق تقدم بشأن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، محملاً بكين مسؤولية ذلك، مع تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. وكتب ترامب على «تويتر» «بسبب موقفنا الأكثر تشدداً حيال الصين في موضوع التجارة، أعتقد أنهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي»، على الرغم من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

وطلب ترامب بالتالي من بومبيو «عدم التوجه إلى كوريا الشمالية في هذه المرحلة»، بعدما كان وزير الخارجية أعلن عن زيارة رابعة الأسبوع المقبل إلى بيونغ يانغ.

وتابع ترامب أن بومبيو قد يتوجه إلى بيونغ يانغ «في مستقبل قريب، على الأرجح ما أن نجد حلاً لعلاقاتنا التجارية مع الصين». وفرضت واشنطن، الخميس الماضي، رسوماً جمركية مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار، ردت عليها بكين فوراً بإجراء مماثل، في وقت يخوض البلدان مفاوضات بهدف وقف الحرب التجارية بينهما. وقال المتحدث الصيني «على جميع الأطراف المعنية (بملف كوريا الشمالية النووي)، أن يسلكوا طريق التسوية السياسية، ويجروا اتصالات ناشطة، ويتفاوضوا ويأخذوا بالاعتبار المخاوف المشروعة لكل منهم». وتابع في إشارة إلى الرئيس الأميركي أن على الأطراف «إبداء المزيد من الصدق والمرونة، بدل إظهار مزاج متقلب، وإلقاء الذنب على عاتق الغير».

بكين رفعت احتجاجاً رسمياً إلى الولايات المتحدة بعد تصريحاتها المقلقة.