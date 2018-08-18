الحجاج يتوافدون غدا على مشعر منى لقضاء يوم التروية

المصدر: منى - وام

يتوافد حجاج بيت الله الحرام غدا الأحد الموافق الثامن من شهر ذي الحجة إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية محرمين على اختلاف نسكهم - متمتعين وقارنين ومفردين - إلى صعيد منى اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويستحب التوجه إلى منى قبل الزوال - أي قبل الظهر - فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية وعندما يصلي الحاج فجر التاسع من ذي الحجة ينتظر حتى طلوع الشمس فيتجه صوب عرفات بهدوء وسكينة ملبيا ومكبرا وذاكرا لله تعالى.

وأعدت الحكومة السعودية منظومة متكاملة من الخدمات والإمكانات التي عملت عليها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم وشعائرهم بكل يسر وسهولة وفي جو مفعم بالأمن والإيمان.

وأعدت قيادة أمن الحج خطة متكاملة لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر منى ركزت على توفير مظلة الأمن والأمان وتحقيق السلامة واليسر على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من مكة المكرمة إلى منى إضافة إلى تنظيم عملية حركة المشاة لمشعر منى وجندت جميع الطاقات الآلية والبشرية من رجال الأمن لتنفيذ خطة تصعيد الحجاج لمشعر منى.

وحظرت قيادة أمن الحج دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر المقدسة وأتاحت الفرصة لسيارات النقل الكبيرة التابعة للنقابة العامة للسيارات وشركات النقل لنقل حجاج بيت الله الحرام من وإلى المشاعر المقدسة.