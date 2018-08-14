السبسي يقترح قانوناً يساوي إرث الرجل والمرأة

المصدر: تونس - أ.ف.ب

أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أمس، أنه يخطط لعرض مشروع قانون على البرلمان، يساوي في الميراث بين الرجل والمرأة. وقال في خطاب متلفز بمناسبة عيد المرأة في تونس، «أقترح أن تصبح المساواة في الإرث قانوناً».

وأوضح أنه سيتم عرض نص مشروع القانون على البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل. وقال «بما أن رئيس الدولة هو رئيس الجميع، فإذا كان المورث يريد تطبيق القوانين الشرعية فله ذلك، وإذا أراد تطبيق القانون فله ذلك». ويعدّ الاقتراح لمساواة الميراث بين الجنسين بين المسائل الأكثر إثارة للجدل، ضمن مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها لجنة شكلها الرئيس قبل عام. واقترحت اللجنة أن يكون الميراث متساوياً بشكل تلقائي بين الورثة من النساء والرجال.

وقوانين الميراث التونسية القائمة مستمدة من تعاليم الإسلام، وتنص على أن ترث المرأة نصف ما يرثه الرجل.

وسيتم إدخال قانون المساواة في الميراث المقترح، إلى دستور البلاد الذي سنّ عام 2014، الذي اعتبر إنجازاً رئيساً.