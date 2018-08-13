مستوطنون يقتحمون «الأقصى».. والاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين

المصدر: القدس المحتلة - وام

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، إن 98 متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وقاموا بجولة في ساحاته، على شكل مجموعات متتالية.

يأتي ذلك في وقت اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، خمسة مواطنين فلسطينيين خلال حملة اعتقالات نفذها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن الاحتلال اعتقل من وصفهم بالمطلوبين، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية ضد الجيش والمستوطنين.

وأضافت المصادر أن زوارق البحرية الإسرائيلية فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب صيد فلسطينية ببحر قطاع غزة.

واعتقلت قوات سلاح البحرية الإسرائيلية، أمس، خمسة صيادين في بحر بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بزعم تجاوزهم المساحة المسموح بها.

ومنذ نحو شهر يحظر الجيش الإسرائيلي على الصيادين في قطاع غزة الإبحار لأكثر من ثلاثة أميال، ضمن تشديده حصار القطاع المتواصل منذ منتصف عام 2007.