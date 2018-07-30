السيسي يؤكد مساندة مصر لجهود استئناف عملية السلام

المصدر: القاهرة ــ د.ب.أ

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساندة مصر لمختلف الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، بما يسهم في توفير واقع جديد في المنطقة، يساعد على عودة الأمن والاستقرار إلى مختلف دولها.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان صحافي، إن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء حرص مصر على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، والاستمرار في التواصل مع مختلف أطياف المجتمع الأميركي.

وحسب المتحدث، استعرض السيسي في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة، وفق مبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وذكر راضي أن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي أن تحقيق المصالحة الفلسطينية، وعودة السلطة الشرعية إلى تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، يساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.