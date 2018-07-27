العثور على مدير مشروع سد النهضة مقتولاً داخل سيارته

المصدر: أديس أبابا - وكالات

كشفت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، أمس، عن تفاصيل جديدة بشأن الحادثة المفاجئة، التي أودت بحياة مدير مشروع سد النهضة في البلاد.

وأفاد مفوض الشرطة، جمال زينو، بأن «المهندس، سمنجو بقلي، قتل برصاصة وكان في يده مسدس» داخل سيارته، في ميدان مسكل وسط العاصمة أديس أبابا.

وأضاف أن الشرطة تقوم بالتحقيقات اللازمة من أجل التوصل للجناة، لافتاً إلى أنه يجري الآن التحقيق مع عدد من الأفراد، وتابع في حديث للصحافيين أن التحريات تجري مع العاملين في كل المواقع، التي عمل بها القتيل وكل من له علاقة به.

وأشار مفوض الشرطة إلى أن هناك من رأى المهندس القتيل في الصباح الباكر في الموقع، قبل أن يدخل مكتبه. وأظهرت صور نشرتها وكالات أنباء سيارة من طراز «تويوتا لاند كروزر» محاطة برجال الشرطة، الذين كانوا يحاولون تفريق حشد من مكان الحادث. يشار إلى أن بقلي له الفضل في بناء سدود كهرومائية في إثيوبيا، ويدير سد النهضة الذي يعد أكبر مشروع إثيوبي، وترى الدولة الإفريقية أنه ضروري للتنمية، حيث لا يحصل 60 مليون مواطن بها على الكهرباء.

وبلغت نسبة بناء السد أكثر من 63%، وبمجرد الانتهاء منه سيولد نحو 6400 ميغاواط، وهو ما يزيد على ضعف الإنتاج الحالي لإثيوبيا البالغ 4000 ميغاواط.