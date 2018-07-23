الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد «الأقصى»

المصدر: عمّان - د.ب.أ

دانت الحكومة الأردنية أمس، الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، وطالبت إسرائيل بالتوقف عن الاستفزازات.

واستنكرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، بأشد العبارات «الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى المبارك، خصوصاً الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين والمستوطنين التي جرت أمس، بأعداد كبيرة إلى باحات الحرم القدسي الشريف بحماية الشرطة الإسرائيلية».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عنها القول، إن «مثل هذه الممارسات المدانة والمرفوضة التي تتم بحماية الشرطة الإسرائيلية تنتهك حرمة هذا المكان المقدس، وتستفز مشاعر المصلين والمسلمين في جميع أنحاء العالم، كما تمثل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكاً أيضاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية».