قرقاش: إقرار قانون «يهودية الدولة» يقوّض حل الدولتين

المصدر: الامارات اليوم

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون «يهودية الدولة» يؤكد تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين، ويُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين.

وقال قرقاش، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أمس: «إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون (يهودية الدولة) يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين، ويقع في سياق تقويض التوجه السياسي القائم على حل الدولتين. التطورات العديدة المقلقة في الملف الفلسطيني تتطلب المزيد من التكاتف والتعاون العربي».

وأضاف في تغريدة ثانية «ويبقى أن تكثيف الجهد السياسي العربي المشترك في ظل هذه التطورات المتسارعة ضروري، كما أن رأب الانقسام الفلسطيني أساسي، فالحل لا يكمن في التواصل القطري مع إسرائيل عبر ملف غزة أو المزايدة الإيرانية الهادفة لتحقيق مكاسب سياسية».