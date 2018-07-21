السعودية: رابط إلكتروني جديد لخدمة حجاج قطر

المصدر: الرياض - وام

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، هو كالآتي: https:/‏‏/‏‏qh1.haj.gov.sa.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن تخصيص الرابط الجديد يأتي نظراً لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق:

https:/‏‏/‏‏qh.haj.gov.sa،الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء الفريضة. ولفتت الوزارة إلى أن تخصيص الرابط الجديد يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.