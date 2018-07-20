تحديد هوية المشتبه فيهم بالهجوم بغاز «نوفيتشوك»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

حددت الشرطة البريطانية هوية المشتبه فيهم بالهجوم بغاز الأعصاب «نوفتيشوك»، الذي استهدف جاسوساً روسيا سابقاً وابنته في مدينة سالزبري البريطانية، وهم من الروس بحسب ما أوردت وكالة «برس أسوسييشن»، أمس.

ونقلت وكالة الأنباء عن مصدر قريب من التحقيقات، قوله إن «المحققين يعتقدون أنهم حددوا المنفذين المفترضين للهجوم بغاز نوفيتشوك من خلال كاميرات المراقبة، وقارنوا ذلك بلوائح الأشخاص الذين دخلوا البلاد في تلك الفترة»، وأضاف المصدر «إنهم (المحققون) واثقون بأنهم (المشتبه فيهم) روس».

ورفضت شرطة أسكتلنديارد التعليق على التقرير.