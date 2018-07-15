ترامب يعتزم الترشح للرئاسة في 2020

المصدر: لندن - رويترز

نقلت صحيفة ميل أون صنداي عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قوله في مقابلة إنه ينوي الترشح في انتخابات 2020 لأن "الجميع يريدني أن أترشح" وإنه لا يوجد مرشحون ديمقراطيون يمكنهم الفوز عليه.

عندما سئل ترامب في مقابلة أجريت معه الجمعة في بريطانيا عما إذا كان يعتزم الترشح قال "حسنا أعتزم تماما الترشح، يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح ".

وقال ترامب إنه لا يتوقع أن يتمكن أي مرشح ديمقراطي من هزيمته، وأضاف " لا أتوقع أحدا، أعرفهم كلهم ولا أرى أحدا منهم".

وقبل مغادرته بريطانيا لحضور اجتماع قمة في فنلندا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خرق ترامب بروتوكولاً ملكياً بريطانياً بكشفه علانية تفاصيل حوار أجراه مع الملكة اليزابيث عن تعقيدات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعندما سئل عما إذا كان قد ناقش مسألة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الملكة عندما التقيا على الشاي في قلعة وندسور يوم الجمعة قال ترامب "فعلت ذلك، وقالت إنها مشكلة معقدة جدا جدا -وهي محقة-،أعتقد أنه ليس هناك أحد لديه أي فكرة بشأن كم سيكون هذا معقدا ..الجميع يعتقد أنها ستكون مسألة هينة، ننضم أو لا ننضم، أو دعونا ننتظر ما سيحدث".

ونُقل عن ترامب قوله عن الملكة اليزابيث التي يبلغ عمرها 92 عاما "إنها امرأة مدهشة إنها ذكية جدا كما أنها جميلة جدا وعندما أقول جميلة أقصد من الباطن والظاهر. إنها امرأة جميلة".

وعن اجتماعه المقبل مع بوتين، غداً الاثنين، كان ترامب أكثر حذراً.

ونقلت ميل أون صنداي عنه قوله" أعتقد أننا يمكن أن نتوافق بشكل طيب جدا. يتساءل البعض هل نحن أصدقاء أم أعداء؟ أقول إن من السابق لأوانه تحديد ذلك.

"الآن أقول إننا متنافسون ولكن كي تتوافق الولايات المتحدة، وبصراحة المملكة المتحدة ودول أخرى، مع روسيا والصين وكل تلك الدول الأخرى. فهذا أمر طيب وليس شيئا سيئا. إنه فعلا شيء جيد".