استراتيجية عالمية لـ «جنيف لحقوق الإنسان» بهدف تعزيز حقوق المواطنة

المصدر: جنيف ــ وام

أعلن مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي ملامح استراتيجية عالمية تسهم في تعزيز دور الأديان في الارتقاء برفاهية البشر، ونشر السلام العالمي، إلى جانب إيجاد نقاط انطلاق توافقية وحوارية بين الأديان.

وكشف المركز عن الإجراءات الفورية ليوصي الحكومات والمؤسسات الدينية حول العالم بتبنيها لتعزيز حقوق المواطنة المتساوية في المجتمعات.

جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر «الأديان والمعتقدات وأنظمة القيم.. تضافر الجهود من أجل تعزيز المواطنة المتساوية»، الذي نظمه المركز بحضور نحو 120 شخصية من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الأمم المتحدة في جنيف، ونخبة من الأكاديميين والقيادات الدينية والثقافية والإعلامية الأوروبية، ومن مناطق أخرى من العالم.

وقال رئيس المركز، الدكتور حنيف حسن، إن البيان تناول الإعلان عن ملامح الخطة الاستراتيجية العالمية المكونة من 10 محاور، ضمن رؤية رامية إلى تحقيق حقوق المواطنة. وأضاف أن البيان تناول سلسلة إجراءات فورية، جاء في مقدمتها عقد «مؤتمر القمة العالمي للقادة الدينيين ورجال الدولة والمجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق المواطنة المتساوية» دورياً تحت رعاية أممية.