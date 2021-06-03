خلافات بصفوف الحوثيين في صنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

ظهرت خلافات جديدة بصفوف قيادات ميليشيات الحوثي في صنعاء، عقب قيام نائب وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الميليشيات، غير المعترف بها دولياً، باقتحام مكتب الوزير بعدد من المسلحين، ومنع الوزير من دخول مكتبه في مبنى الوزارة، وأفاد مصدر مطلع بأن وزير الكهرباء والطاقة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها، عاتق عبار، منعه نائبه عبدالغني المداني، من دخول مكتبه.

وينتمي عبار لمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، بينما ينحدر المداني من محافظة صعدة معقل الميليشيات، ما يفسر عملية الاقتحام والمنع، حيث تحاول عناصر صعدة الحوثية السيطرة على المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين.

من جهة أخرى أقدمت ميليشيات الحوثي على اقتحام والاستيلاء على منزل رئيس قطاع التلفزيون بالفضائية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، جميل عزالدين، في محافظة إب، كما اقتحمت وصادرت منزل مدير أمن المحافظة السابق، العميد فؤاد العطاب في مدينة إب، وطردت النساء والأطفال منه.

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