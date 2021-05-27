الميليشيات تستهدف المدنيين في الحديدة

المصدر: الحديدة ■ الإمارات اليوم

أقدمت الميليشيات الحوثية على استهداف الأعيان المدنية شرق مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مستخدمة الأسلحة الرشاشة بشكل عشوائي، ما تسبب بحدوث أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وقصفت الميليشيات الأحياء والقرى السكنية والمزارع في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا تركز أعنفها على بلدتي الفازة والجبلية.

وأصيب طفل نازح بنيران الميليشيات، أمس، في قرية العكش شمال غرب حيس جنوب الحديدة. وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة إنهم استقبلوا الطفل «سليم علي» ذا التسع سنوات مصاباً في يده وقدمه اليسرى بطلق ناري متوسط، بعدما استهدفه مسلحو ميليشيات الحوثي.

وقال والد الطفل إن ميليشيات الحوثي استهدفت ابنه أثناء لعبه بجوار المنزل، مؤكداً أن الطلق الناري اصطدم بحجر ليصيب ابنه بشظايا ومن ثم هرعوا إليه لنقله إلى مستشفى الخوخة، لافتاً إلى أن الأسرة نزحت من منطقة الحمينيه جراء انتهاكات الميليشيات. وجاءت هذه الجريمة الحوثية بحق الطفل عقب مرور يومين على جريمة للميليشيات تمثلت في انفجار لغم من مخلفاتها أسفر عن مصرع امرأتين وإصابة مثلهما في المديرية ذاتها.

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