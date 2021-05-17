وزير الدفاع اليمني يتفقد سير العمليات القتالية في مأرب

المصدر: مأرب Àسبأنت

تفقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، سير العمليات القتالية التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة ضد ميليشيات الحوثي في جبهات محزام ماس والكسارة شمال وشمال غرب محافظة مأرب.

واطّلع المقدشي على أوضاع المقاتلين، والتقى بقادة الوحدات والقطاعات والكتائب والقيادات الميدانية. كما استمع من رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان جبران إلى شرح حول العمليات الميدانية على امتداد المسرح القتالي. وأكد وزير الدفاع أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير والهوية ضد الميليشيات الحوثية ولن يقبلوا بتحويل اليمن الى ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية. ونوه الوزير بدعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقفتهم الأخوية في معركة الدفاع العربي المشترك.

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