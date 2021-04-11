المبعوث السويدي يتفقّد أوضاع النازحين في مأرب

المصدر: مأرب ■ سبأنت

تفقّد المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سمبني، ووكيل محافظة مأرب، الدكتور عبدربه مفتاح، الأوضاع الإنسانية والمعيشية للنازحين في مخيم السويداء غرب المحافظة، واطّلعا على آثار القصف الصاروخي والمدفعي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على المخيم، خلال الفترة الماضية.

وخلال الزيارة تحدث مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، سيف مثنى، عن معاناة النازحين وأوضاعهم الإنسانية المأساوية نتيجة نزوحهم المتكرر بعد استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمخيماتهم، وقصفها بالصواريخ والمدفعية الثقيلة بصورة مستمرة.

وعبّر المبعوث السويدي عن أسفه للوضع الإنساني الصعب للنازحين في مخيم السويداء، واضطرارهم إلى النزوح مرات عديدة.

وأكد أن النازحين يستحقون الحياة بشكل أفضل، مشدداً على ضرورة وقف استهداف النازحين والمدنيين بشكل عام، وأن يكونوا في مأمن من الحرب.

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