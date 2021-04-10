إعادة تشغيل الرحلات الجوية من وإلى مطار الريّان الدولي

المصدر: المكلا - سبأنت

دشن، أمس، تسيير رحلات الطيران عبر مطار الريّان الدولي، ثالث أكبر المطارات اليمنية، بعد فترة توقف دامت قرابة خمسة أعوام.

وأوضحت مسؤولة قطاع النقل الجوي بوزارة النقل، ديما عبدالقوي، أن إعادة افتتاح المطار وتدشين شركة الخطوط الجوية اليمنية لرحلاتها الداخلية عبر المطار، تمثل خطوة مهمة في إطار جهود واهتمام الوزارة لإعادة تحديث وتطوير قطاع النقل ضمن خطة تشمل أيضاً إعادة تطوير مطار عدن الدولي بحسب الاتفاق المبرم بين وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وكان رئيس هيئة الطيران المدني والأرصاد، الكابتن صالح بن نهيد، ومدير منطقة اليمنية بمحافظة عدن، أكدا الحرص على إعادة تشغيل المطارات كافة في المناطق المحررة، والتي من شأنها تخفيف معاناة المسافرين، خصوصاً المرضى وكبار السن والأطفال.

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