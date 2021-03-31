فريق أممي: الحوثيون نفذوا هجوم مطار عدن

المصدر: واشنطن - رويترز

قال دبلوماسيان مطلعان إن تحقيقاً أجراه فريق من خبراء الأمم المتحدة خلص إلى أن الميليشيات الحوثية في اليمن نفذت الهجوم الذي استهدف مطار عدن في 30 ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 22 على الأقل، لدى وصول أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأكد الدبلوماسيان أن الخبراء قدموا تقريرهم إلى لجنة الأمم المتحدة التي تشرف على العقوبات المتعلقة باليمن، وطلب الدبلوماسيان عدم نشر اسميهما نظراً لحساسية الأمر.

وأضاف الدبلوماسيان أن لجنة خبراء الأمم المتحدة خلصت إلى أن الحوثيين أطلقوا صواريخ على مطار عدن من موقعين كانا تحت سيطرتهم في ذلك الحين، هما مطار تعز ومركز للشرطة في ذمار، وأوضحا أن الخبراء وجدوا أن الصواريخ من نوع الصواريخ التي استخدمها الحوثيون في السابق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news