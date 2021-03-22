قذيفة حوثية تستهدف كلية الآداب في تعز

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

قُتل مدني وأصيب خمسة آخرون بجروح مختلفة، أمس، إثر سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي على حي سكني وسط مدينة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي استهدفت بقذيفة كلية الآداب، وحديقة الألعاب في النقطة الرابعة، متسببة في مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين، بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأفاد مركز الناس لحقوق الإنسان، بأنه قُتل مدني، يدعى محمد نديم، وأصيب خمسة آخرون نتيجة قصف الحوثيين لكلية الآداب الواقعة، بالقرب من حديقة غاردن سيتي في حي الجحملية شرق مدينة تعز.

وعبّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات، قيام ميليشيات الحوثي بقصف مبنى كلية الآداب وحديقة غاردن سيتي المجاورة، شرق مدينة تعز، بقذيفة هاون، وتسبب أيضاً في إلحاق أضرار مادية كبيرة وإثارة حالة من الهلع والخوف بين المدنيين.

وأكد الإرياني، على صفحته بموقع «تويتر»، أن الاعتداء الإرهابي امتداد لمسلسل الاستهداف المتعمد الذي تشنه ميليشيات الحوثي على المدنيين والأعيان المدنية، بهدف الانتقام من مدينة ومحافظة تعز.

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