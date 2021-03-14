تصعيد «حوثي» في الحديدة

المصدر: الحديدة ■ الإمارات اليوم

شهدت الجبهات القريبة من مناطق التماس شرق محافظة الحديدة اليمنية، ومحيط معسكر الدفاع الساحلي، وشمال شرق المطار، وخلف كلية الهندسة، وشارع الخمسين، تصعيداً لميليشيات الحوثي التي حاولت عناصرها التسلل إلى مواقع القوات المشتركة، والتي أفشلت المحاولات الحوثية، وكبدت الميليشيات أربعة قتلى، وستة مصابين بينهم قناصة.

وقتل خمسة من عناصر الميليشيات الحوثية على يد القوات المشتركة، أثناء محاولتهم استحداث موقع في قطاع مدينة الدريهمي، وذلك عقب وصول تعزيزات مسلحة للميليشيات، قادمة من ذمار والمحويت وحجة. وجددت الميليشيات الحوثية قصفها الصاروخي على حي المنظر السكني، التابع لمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، في إطار خروقاتها للهدنة الأممية، مستخدمة صواريخ الكاتيوشا، وخلفت حالة من الهلع والرعب في صفوف المدنيين، ما دفع القوات المشتركة للرد على مصادر النيران وإسكاتها. وفي جنوب الحديدة، واصلت الميليشيات استهداف المناطق المدنية في منطقتي الفازة والجبلية بالتحيتا، وشمال غرب حيس، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.

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