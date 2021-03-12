تدمير مخزن أسلحة استراتيجي للحوثيين في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

دمرت مقاتلات التحالف منصة إطلاق صواريخ باليستية ومخزن أسلحة استراتيجياً للحوثيين بمنطقة بيت نَعَم في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء، في عملية وُصفت بالنوعية، كما دمرت شبكة اتصالات تستخدم في إدارة المعارك والطائرات المسيرة بمنطقة المحجر في المديرية ذاتها، حيث يقع معسكر الاستقبال.

واستهدفت مقاتلات التحالف، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها قبل أيام، ورشة لتجميع وتركيب الطائرات المسيرة في مديرية أرحب شمال صنعاء، كما قصفت مواقع عسكرية حوثية، منها اللواء الرابع في حي النهضة، وقاعدة الديلمي.

من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، عن اختفاء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، رئيس ما يسمى «حكومة صنعاء» التابعة للحوثيين، ما دفع الميليشيات إلى نشر مقاتليها وعدد من الآليات القتالية في شوارع المنطقة الجنوبية للعاصمة، ومنها منطقة حدة، وجولة المصباحي، ومركز الكميم، وسط توقعات بأن يكون بن حبتور قد فرّ من العاصمة صنعاء.

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