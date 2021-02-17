الميليشيات تحتجز ناقلات النفط والغاز على تخوم صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

واصلت ميليشيات الحوثي احتجاز ناقلات النفط والغاز على تخوم العاصمة صنعاء لافتعال أزمة مشتقات نفطية، وأشارت مصادر محلية إلى أن الميليشيات تحتجز عشرات القاطرات وناقلات النفط والغاز على مدخل العاصمة الجنوبي منذ ستة أيام، ما تسبب في وجود أزمة وقود وغاز منزلي في المدينة بشكل كبير، ما أنعش السوق السوداء التي تديرها عناصر تابعة للميليشيات.

ووفقاً للمصادر، فإن الميليشيات تتخذ هذه الإجراءات في إطار نهج سياسة الحصار النفطي الذي تفرضه على سكان العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرتها بهدف خلق أزمة إنسانية لاستغلالها إعلامياً وسياسياً.

وطبقاً للمصادر فإن الميليشيات أنعشت السوق السوداء بالعاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها وتبيع العبوة الواحدة سعة 20 لتراً من البنزين بمبلغ 20 ألف ريال يمني، أي بثلاثة أضعاف سعره الطبيعي.

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