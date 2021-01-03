عودة الملاحة إلى مطار عدن اليوم

المصدر: عدن - سبأنت

أعلن وزير النقل اليمني، الدكتور عبدالسلام حميد، عودة الملاحة الجوية، وتشغيل الرحلات إلى مطار عدن الدولي، ابتداء من اليوم، بعد الهجوم الإرهابي الغادر الذي طال المطار الأربعاء الماضي.

وزار حميد المطار، أمس، لتفقد عملية تأهيله وإزالة الأضرار التي لحقت به، جراء الهجوم الإرهابي الغادر. وأكد سرعة تجهيز المطار، وبدء العمل به، قائلاً: «إننا أمام تحدٍّ كبير يحتم عليا جميعاً أن نتكاتف، ونعمل بروح الفريق الواحد لأجل عودة عمل المطار بعد الهجوم الإرهابي الغادر على المطار، والذي لن يثنينا عن العمل وتفعيل مؤسسات الدولة، والحفاظ عليها رغم الصعوبات والمعوقات». وأشاد بالجهود التي بذلتها هيئة الطيران اليمنية وإدارة المطار، وأيضاً البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تجهيز المطار، وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به، جراء الهجمات التي استهدفت المطار، في وقت قياسي. وكان اجتماع عقد، الخميس الماضي، برئاسة رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أقر إعداد ملف متكامل بالهجوم على مطار عدن، وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

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