انتهاكات حوثية في الساحل الغربي

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تصاعدت وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في جبهات الساحل الغربي، أخيراً، من خلال تكثيف عمليات القصف والاستهداف للمناطق السكنية في حيس والتحيتا والدريهمي وبيت الفقيه ومدينة الحديدة من قبل الحوثيين.

كما صعّدت الميليشيات عمليات إرسال التعزيزات والأسلحة واستحداث مواقع وحفر خنادق وبناء متارس، وزرع الألغام والمتفجرات في الأحياء والطرقات والمزارع وفي مياه البحر الأحمر، الى جانب إرسال طائرات الاستطلاع إلى سماء مناطق عدة في الساحل، حيث تم رصد سبع طائرات جديدة، أول من أمس، في سماء الجبلية بالتحيتا ومدينة حيس.

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