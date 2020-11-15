تحذير من مخاطر تلاعب الميليشيات بالمناهج الدراسية

المصدر: الرياض - سبأنت

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، من المخاطر الكارثية على الحاضر والمستقبل، لعمليات التلاعب وتحريف المناهج الدراسية من قبل ميليشيات الحوثي.

وأوضح الوزير أن ميليشيات الحوثي تواصل العبث بالمناهج التعليمية في مختلف الصفوف الدراسية، وتسميم عقول الآلاف من أطفالنا في مناطق سيطرتها، بالمعلومات المضللة التي لا تمت للواقع بصلة، وغرس الأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من الخارج، والبعيدة عن ثقافة اليمنيين وهويتهم التاريخية.

وأشار الأرياني إلى خطورة هذه الممارسات التي تحرف العملية التعليمية عن مسارها ورسالتها النبيلة، وانعكاساتها الكارثية على سلامة النسيج الاجتماعي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news