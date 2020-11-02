وفاة أكاديمي بعد أيام من إطلاق سراحه من سجون الميليشيات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

توفي، أمس، الأكاديمي اليمني، الدكتور عدنان الشرجبي، بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه من قبل ميليشيات الحوثي، التي اختطفته مطلع شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يتم إطلاق سراحه في السادس من أكتوبر الماضي.

وعادة ما يتم وفاة المختطفين من قبل الميليشيات بعد أيام قليلة من إطلاق سراحهم، ما يشير إلى نوعية التعذيب الذي تمارسه بحقهم في سجونها السرية.

وكانت الميليشيات الحوثية قامت باختطاف الشرجبي، مطلع سبتمبر الماضي، على خلفية آرائه ومواقفه الرافضة لممارستها بحق التعليم الجامعي والتعليم بشكل عام في اليمن، حيث يعد الشرجبي عضو هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة صنعاء.

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