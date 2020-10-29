مقتل ثاني قيادي حوثي في صنعاء خلال يومين

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، مصرع القيادي الحوثي محمد المداني، بعد يوم من اغتيال القيادي الحوثي ووزير الشباب والرياضة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً حسن زيد.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا وابلاً من الرصاص على المداني قرب مستشفى أزال شمال المدينة وأردوه قتيلاً في الحال، ثم لاذوا بالفرار، وهي الطريقة التي تعتمدها الميليشيات في تصفية عناصرها.

وأكدت المصادر أن عمليتي القتل، تأتيان في إطار الخلافات بين قيادات الحوثيين من الصف الأول، أو ما بات يعرف بـ«صراع جناحي صنعاء وصعدة».

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