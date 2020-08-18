عيادات إماراتية متنقلة لتقديم الرعاية الطبية لسكان المناطق النائية في حضرموت

المصدر: حضرموت - وام

في إطار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لأبناء القرى والمناطق النائية في محافظة حضرموت والمناطق المجاورة لها، واصلت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مشروع العيادة المتنقلة.

واستقبلت «العيادة» خلال يومين 60 حالة مرضية من أهالي منطقة الغليلة بمديرية المكلا من مختلف الفئات العمرية، حيث جرى معاينة المرضى وتقديم الأدوية المجانية لهم.

وتستمر العيادة في تقديم خدماتها بين مناطق ومديريات محافظة حضرموت ستة أيام من كل أسبوع على مدار العام الجاري 2020.

وقال مشرف الفريق الطبي إن العيادات المتنقلة قدمت الأدوية المجانية للمرضى خصوصاً الذين يعانون الأمراض المنتشرة، مثل الإسهالات المائية الحادة والأمراض الجلدية وسوء التغذية.

ولفت إلى أن المنطقة نائية وتخلو من الخدمات الصحية، وجاء تدشين العيادات المتنقلة لتخفيف معاناة السكان في مثل هذه المناطق المحرومة. بدورهم أعرب السكان عن شكرهم لدولة الإمارات لوقفتهم الأخوية إلى جانبهم، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news