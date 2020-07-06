مركز مكافحة الأمراض الوبائية في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية

المصدر: الرياض - وكالات

واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو، في قسم التسجيل والفرز 353 مستفيداً، وقسم الملاحظات 92 شخصاً، وعيادة التنويم 38 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 353 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 345 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية ثلاثة مستفيدين، فيما نفذت ثلاثة أنشطة للتخلص من النفايات.

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