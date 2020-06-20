إفشال محاولة تسلل حوثية في الحديدة

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

لقي عدد من عناصر الميليشيات في الحديدة مصرعهم، فيما تم أسر أحد عناصرهم من قبل القوات المشتركة، أثناء محاولة تسلل فاشلة داخل مدينة الحديدة.

وقال الإعلام العسكري لحراس الجمهورية إنه تم إفشال محاولة تسلل لعناصر الحوثي من جهة سيتي ماكس، وجولة يمن موبايل، نحو خط التماس في شارع صنعاء بمدينة الحديدة، وسرعان ما انكسرت أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة.

وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين الأحياء السكنية والمنشآت العامة والخاصة المحررة، في شارع صنعاء، أجبرت عناصر الميليشيات على الفرار بعد مصرع عدد منهم، تاركين خلفهم نحو ست جثث في خط النار، وأحد عناصرهم ينزف، قبل أن يقوم أبطال من القوات المشتركة بإسعافه.

من جانبها، قصفت الميليشيات الأحياء السكنية في مديرية حيس بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، طالت الأحياء السكنية من جهة شمال شرق المديرية، والتي تساقطت فيها قذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82، بشكل مكثف مخلفة حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين، لاسيما الأطفال والنساء. كما استهدفت الميليشيات جامع الرحمن الواقع غرب مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في انتهاك صارخ لحرمة بيوت الله. وتسبب الاستهداف الذي شنته الميليشيات بأضرار جسيمة في منارة المسجد، كما ألحقت أضراراً بالغة بالجدران والنوافذ.

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