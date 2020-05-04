تسجيل 3 إصابات جديدة بـ «كورونا» في عدن وتعز

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في اليمن تسجيل ثلاث حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظتي عدن وتعز، ما يرفع عدد الحالات المسجلة في اليمن منذ العاشر من أبريل الماضي إلى 10 حالات.

وأشارت اللجنة على صفحتها في «تويتر» إلى أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدة في العاصمة المؤقتة عدن، وأخرى في محافظة تعز لأحد المخالطين لحالة الإصابة التي أُعلن عنها.

وأكدت اللجنة أنه يجري حالياً عمليات ترصد لحالات المخالطين وفحصها لمعرفة مدى انتشار الفيروس في أوساطهم، فيما تقوم فرق ميدانية بعمليات توعوية وإجراءت وقائية.

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