وفاة 8 أشخاص وإصابة 9 في كارثة السيول بعدن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر طبية وأخرى محلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عن تسبب السيول والأمطار الغزيرة، التي هطلت أول من أمس على المدينة، في وفاة ثمانية أشخاص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة تسعة آخرين، الى جانب تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وذكرت المصادر أن المتوفين من سكان مديريات صيرة والتواهي والعريش، أما المصابون فهم من سكان حي الشيخ عثمان وخور مكسر، لافتة الى انهيار 75 منزلاً بشكل جزئي في كريتر وخور مكسر والشيخ عثمان، وانهيار منزل بشكل كامل في التواهي.

وكانت الأمطار هطلت خلال اليومين الماضيين على محافظات يمنية عدة، بينها عدن وصنعاء وإب ومأرب وشبوة وحضرموت وأبين وتعز، وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.