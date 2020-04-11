اليمن يسجل أول إصابة مؤكدة بـ «كورونا»

المصدر: عدن ■الإمارات اليوم

أعلن اليمن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بمدينة الشحر في محافظة حضرموت.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن وزارة الصحة في اليمن قولها إن الحالة المكتشفة مستقرة، وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وإن الفرق الطبية والجهات المعنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وظهرت أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في مدينة الشحر، شرقي مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، وفقاً لمصادر طبية، مشيرة إلى أن الشخص المصاب بفيروس كورونا غير يمني، دخل عبر ميناء الشحر، ضمن طاقم سفينة شحن بضائع رست في الميناء.

وأوضحت المعلومات أن أعراض الحمى الشديدة والكحة والألم في الرأس والحلق ظهرت على الشخص المصاب، ما دفع الجهات المختصة لإخضاع الحالة للفحص المخبري وكانت النتائج إيجابية، وأكدت إصابة الشخص بالفيروس.

وتم فرض حظر التجول في مدينة الشحر، بالثامنة من صباح أمس الجمعة، فيما أخذت عربات الدفاع المدني تجوب شوارع المدينة تطالب السكان، عبر مكبرات الصوت، بـ«البقاء في منازلهم»، ومن يخالف ذلك «سيعرض نفسه للعقوبة».