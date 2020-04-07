الإفراج عن سجناء في تعز

المصدر: عدن - سبأنت

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بإطلاق سراح السجناء والمحجوزين في قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز، على ضمانة وكفالة أهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة.

وأجرى هادي اتصالاً هاتفياً مع محافظ تعز نبيل شمسان، على خلفية تداعيات جريمة استهداف ميليشيات الحوثي قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، وما أسفر عنه من مقتل وإصابة عدد من السجينات، واطلّع على المستجدات في المحافظة وعلى مختلف الأوضاع ومنها الحالة الأمنية والأوضاع الصحية والتجهيزات اللازمة في هذا الإطار لمواجهة الأوبئة في المحافظة.

وأكد هادي اهتمام الدولة اليمنية بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية وتطبيع الأوضاع في المحافظة، مجدداً الحرص على تقديم كل أوجه الدعم في مواجهة الميليشيات الحوثية التي لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية، واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.