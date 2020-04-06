الحكومة اليمنية تدعو إلى إنجاز اتفاق تبادل الأسرى

المصدر: عدن - وكالات

دعت الحكومة اليمنية إلى تدخل الأمم المتحدة لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الجانب الحكومي وميليشيات الحوثي، تنفيذاً لاتفاق استوكهولم، وتحسباً لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى التحرك العاجل، والضغط على الميليشيات الحوثية لتحقيق انفراجة في هذا الملف الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)»، مؤكداً أن الميليشيات مستمرة في تعطيل الاتفاقات والتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة، والمراوغة، ووضع العراقيل، رغم الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا.