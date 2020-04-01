حظر تجول بحضرموت.. وتشديد في عدن

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أمس، قراراً بحظر التجول بالمحافظة، في إطار الجهود الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا».

وشمل القرار، الذي حمل رقم «101» لسنة 2020، إجراءات منها: «فرض حظر التجوال للسكان ووسائل النقل على مستوى المحافظة، ابتداء من يوم الخميس المقبل، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الرابعة فجراً من يوم الجمعة، مع احتمال تمديده».

وفي عدن، واصلت إدارة الأمن تنفيذ خطتها الأمنية والتوعوية لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الهادفة إلى حماية السكان والحفاظ على سلامتهم في عموم مديريات العاصمة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الأجهزة الأمنية حملة أمنية وتوعوية مشتركة، استهدفت عدداً من المحال التجارية والمطاعم والأسواق، وذلك لمراقبة تنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار «كورونا».

وألزمت قيادة الحملة مديري المطاعم والأفران والسوبرماركت بتوفير الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم، والإسهام في توعية السكان بالالتزام بالتدابير الوقائية من «كورونا».