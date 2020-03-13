الميليشيات تستخدم سيارات الإسعاف في عملياتها العسكرية

المصدر: صنعاء ■الإمارات اليوم

أكدت مصادر طبية وأخرى مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء، قيام ميليشيات الحوثي باستخدام سيارات الإسعاف التابعة للمستشفيات و«الصليب الأحمر» و«الهلال الأحمر»، في نقل معدات عسكرية ومسلحين تابعين لها إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات استخدمت، خلال المواجهات الأخيرة في نهم والجوف ومأرب، 94 سيارة إسعاف لنقل السلاح والمقاتلين إلى تلك الجبهات، حتى لا تستهدفهم مقاتلات التحالف، لافتة إلى أن الأمم المتحدة زودت الميليشيات أخيراً بأكثر من 120 عربة إسعاف، استخدمتها الميليشيات في أغراض عسكرية.

وكانت مصادر محلية كشفت، في وقت سابق، عن قيام ميليشيات الحوثي بنقل خبراء أجانب إلى جبهات القتال، بسيارات تابعة لـ«الصليب الأحمر الدولي»، تم نهبها من مراكزه المنتشرة في مناطق الحوثي، كما عملت على نقل جثث قتلى أجانب من جبهات القتال إلى صنعاء والحديدة، في إطار نقلهم إلى بلدانهم.