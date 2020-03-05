84 ألف يمني في الساحل الغربي يستفيدون من مساعدات الإمارات خلال فبراير

المصدر: الحديدة - وام

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال شهر فبراير الماضي 5562 سلة غذائية متكاملة تعادل 120 طناً من المواد الغذائية، استفاد منها 20 ألف شخص من الأسر غير القادرة والأيتام وأمهات الشهداء في الساحل الغربي اليمني، كما قدّمت شحنة تمور قدرت بـ103 أطنان استفاد منها 64 ألف نسمة.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المتواصلة من جانب دولة الإمارات دعماً للشعب اليمني، وذلك عبر مبادراتها الإغاثية والتنموية والخدمية والاجتماعية في الساحل الغربي والسهل التهامي لتخفيف معاناته وتطبيع حياة أفراده.

وعلى صعيد المساعدات الغذائية أيضاً، وزّعت «الهلال الأحمر» شحنة تمور قدرت بـ103 أطنان ضمن برنامجها الغذائي بالمناطق المحررة، وذلك في المديريات المحررة في الساحل الغربي اليمني استفاد منها 64 ألف نسمة.

وفي قطاع التعليم، افتتحت «الهلال الأحمر»، ثلاث مدارس بمديرتي ذوباب والمخاء التابعتين لمحافظة تعز، ففي مديرية المخاء جرى افتتاح مدرسة السلام بالغرافي ومدرسة الحكمة بحسي سالم، إلى جانب مدرسة الوحدة بالسيمل التابعة لمديرية ذوباب.

وجاء افتتاح هذه المنشآت التعليمية - التي تحتضن 1747 طالباً وطالبة - بعد أن قامت الهيئة بترميمها وإعادة صيانتها وتأثيثها وإنارتها بالطاقة الشمسية ومدها بالإذاعات المدرسية الداخلية، علاوة على المستلزمات الدراسية ليرتفع عدد المدارس التي تم تأهيلها بمديرية المخاء إلى 14، ومديرية ذوباب إلى تسع مدارس.

وفي قطاع الصحة والبيئة، قدمت العيادات المتنقلة لهيئة الهلال الأحمر خدماتها العلاجية المجانية للمصابين بحمى الضنك والملاريا والكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي بمديريات موزع والوازعية والدريهمي والتحيتا، ونجحت في علاج 2964 حالة مرضية مختلفة.

وعلى الصعيد الوقائي، نظمت «الهلال» بدعم من السلطة المحلية بمديرية الحوك التابعة لمحافظة الحديدة حملة للنظافة الشاملة تم خلالها جمع النفايات المكدسة والمخلفات الملوثة للبيئة.

وفي القطاع الاجتماعي، أهدت الهيئة طفلين معاقين كرسيين كهربائيين متحركين، من أجل تسهيل حركتهما ومساعدتهما في الوصول إلى المدرسة ومواصلة تعليمهما.

وعبّر مواطنون في الساحل الغربي اليمني وشخصيات مجتمعية عن شكرهم وامتنانهم للوقفة الصادقة لدولة الإمارات، إلى جانب الشعب اليمني في محنته في ظل مسيرة الخير العطاء التي تركت بصمتها في العالم كله لا في اليمن وحده.

- افتتاح 3 مدارس تحتضن 1747 طالباً وطالبة في تعز.