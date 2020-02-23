الميليشيات تغلق دفعة جديدة من المدارس الخاصة في صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي أواخر الأسبوع الماضي على إغلاق عدد جديد من المدارس الخاصة والأهلية في العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار عملياتها التي تستهدف التعليم في اليمن.

وأشارت مصادر تربوية في صنعاء إلى قيام الميليشيات أخيراً بإغلاق مجموعة المدارس الأهلية في صنعاء إلى جانب إغلاق مدرسة نور المعرفة في مديرية السبعين، ومدرسة سام بمديرية شعوب، ومدرسة أجيال العطاء في مديرية الوحدة.

وكانت الميليشيات أغلقت خلال الأشهر الماضية اكثر من 32 مدرسة خاصة وأهلية في العاصمة صنعاء بذرائع مختلفة أبرزها عدم دفع إتاوات مالية لدعم ما يسمى المجهود الحربي للميليشيات. وأوضحت المصادر أن القائمين على المدارس التي تم إغلاقها يبحثون حالياً على توزيع طلاب مدارسهم على مدارس أخرى تسمح الميليشيات باستمرار عملها.