مقتل طفلة بانفجار عبوة زرعها الحوثيون في حجة

المصدر: حجة - سبأنت

قال مدير شرطة مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، المقدم حاتم الدوة، إن طفلة استشهدت، مساء أول من أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في وقت سابق بالمديرية شمال غرب حجة.

وأوضح الدوة أن الطفلة تهاني عبدالله جربحي، التي تبلغ من العمر 14 عاماً، لقيت حتفها إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الميليشيات، أثناء محاولتها جمع أعواد الحطب من إحدى المزارع شمال شرق مدرسة علي بن أبي طالب بعزلة بني فائد.

ودعا المقدم الدوة المواطنين اليمنيين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجول في الأماكن التي يشتبه في أنها مزروعة بالألغام، وتحذير أطفالهم من اللعب فيها حتى لا تتكرر الحادثة، مناشداً الجهات المختصة والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والبرنامج السعودي «مسام»، سرعة النزول إلى المناطق المحررة، وتطهيرها من مخلفات ميليشيات الحوثي، حتى لا تتكرر المآسي يوماً بعد آخر.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة بأشكال وأحجام مختلفة في المناطق المدنية، لإيقاع أكبر قدر من الضحايا المدنيين، وتحولت الكثير من الأراضي اليمنية إلى حقول ألغام مفتوحة، ولم تستثن الميليشيات الطرقات أو المنشآت العامة أو المزارع أو منازل المواطنين اليمنيين.