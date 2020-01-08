مقتل 11 جندياً يمنياً بقصف حوثي

المصدر: عدن - وكالات

قالت مصادر إعلامية يمنية في محافظة الضالع جنوب اليمن، أمس، إن ميليشيات الحوثي استهدفت «معسكر الصدرين»، بمنطقة مريس شمال الضالع، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الحزام الأمني.

وتناقلت مصادر محلية أنباء عن مقتل 11 جندياً من القوات الجنوبية، وجرح 20 آخرين، بالقصف الصاروخي الذي نفذته الميليشيات المتمردة على المعسكر.

وتضاربت الأنباء بشأن طبيعة الاستهداف، إذ ذكرت مصادر محلية أن الضربة كانت بصاروخ باليستي، فيما قالت مصادر أخرى إنه تم استهداف المعسكر بطائرة مسيرة.

وقالت مصادر عسكرية جنوبية إن استهداف المعسكر تم خلال عرض عسكري صباحي، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف عروض عسكرية صباحية من قبل ميليشيات الحوثي.

وفي أغسطس الماضي، استهدف الحوثيون بطائرة مسيّرة وصاروخ باليستي قصير المدى، حفلاً استعراضياً وتدريبياً عسكرياً في مدينة عدن الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 36 عسكرياً.