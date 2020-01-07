خلافات حوثية في صنعاء

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء عن توسع دائرة الخلافات بين قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية على النفوذ والمال والسلطة، وتغيير الهوية اليمنية، وكان آخرها قيام الناطق باسم الميليشيات، المدعو يحيى سريع، بإعطاء أوامر للمنصات الإلكترونية التي يدعمها الحوثيون بعدم نشر أخبار القيادي في صفوف الميليشيات محمد علي الحوثي.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن قيام الميليشيات بنهب مستحقات دار الأيتام ومؤسسة اليتيم في العاصمة، والمقدرة بملايين الريالات التي تتبرع بها مؤسسات خيرية ورجال أعمال وتجار، بشكل شهري، وقام عناصر من الميليشيات باختطاف فتاة في حي حدة جنوب العاصمة، ليرتفع عدد الفتيات اللواتي تم اختطافهن في صنعاء أخيراً إلى 34 فتاة.