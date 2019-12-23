الميليشيات تختطف 9 طلاب في محافظة إب

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية على اختطاف عدد من الطلاب وصغار السن، في محافظة إب وسط اليمن، للزج بهم في جبهات القتال دون علم أهاليهم وأسرهم، حسبما أفادت مصادر محلية بالمحافظة.

وأكدت مصادر محلية في إب أن الميليشيات قامت باختطاف تسعة طلاب، من أبناء قرية منزل خنيس بمديرية المشنة، بشكل غامض ودون معرفة أهاليهم وأسرهم، خلال الأيام القليلة الماضية، في عمليات باتت تؤرق سكان إب بشكل عام.

واتسعت ظاهرة اختفاء وفقدان الأطفال وطلاب المدارس وصغار السن بمحافظة إب، حيث لايزال العشرات من شبان وطلاب إب مختفين وبمصير مجهول، في الوقت الذي يعرف فيه مصير الكثير منهم، بعد أن يكونوا جثثاً هامدة، ولقوا حتفهم بمحارق الموت الحوثية.