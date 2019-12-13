ترحيب يمني بفرض عقوبات على كيانات إيرانية

المصدر: عدن - وكالات

رحبت الحكومة اليمنية بفرض الولايات المتحدة عقوبات على كيانات إيرانية، تتهمها واشنطن بالمساعدة في تهريب أسلحة إلى اليمن.

وقالت الحكومة اليمنية، في تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»، الليلة قبل الماضية، إنها ترحب «بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن فرض عقوبات على ثمانية كيانات إيرانية، ساعدت في تهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية»، واعتبرت أن «القرار الأميركي يؤكد ما ذهب إليه اليمن مراراً من التحذير من تنامي الخطر الإيراني على أمن واستقرار المنطقة والعالم، في ظل استمرار تمادي نظام طهران في تهريب الأسلحة وتقديم الدعم المالي واللوجستي لميليشيات الحوثي، في تحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن». وفرضت الإدارة الأميركية، أول من أمس، عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية وشركات طيران، بسبب تهريب الأسلحة الفتاكة إلى اليمن وأسلحة الدمار الشامل.