الميليشيات تواصل إرهاب سكان صنعاء

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية، تواصل عمليات الإرهاب التي تمارسها الميليشيات ضد الأهالي، والتي تمثلت في نشر نقاط تفتيش في جميع شوارع المدينة إلى جانب تنظيم عروض عسكرية لعناصرها المسلحة داخل الأحياء السكنية.

وأشارت المصادر إلى نشر الميليشيات فرقاً نسائية مسلحة تابعة لها، في عدد من أحياء منطقة حدة والحي السياسي، التي شهدت مواجهات بين عناصر الحوثي وأنصار الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، في انتفاضة ديسمبر 2017، وداهمت الفرق منازل عدة في تلك المناطق بحجة البحث عن مطلوبين.

وأشارت المصادر إلى قيام عناصر الميليشيات المسلحة بعمليات اعتقالات في صفوف سكان منطقة الخميس وارتل والأربعين و«22 مايو» جنوب العاصمة، بحجة تشكيلهم خلايا تهدد الأمن في المدينة، ونقلتهم إلى جهة مجهولة، وذكرت المصادر أن الميليشيات واصلت أيضاً فرض الجبايات المالية على تجار العاصمة بشكل تعسفي بحجة توفير الأمن لمحالهم.