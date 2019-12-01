القبض على عصابة إرهابية في أبين

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أكدت مصادر عسكرية في قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين جنوب اليمن، تمكن أفراد نقطة دوفس، الواقعة على تخوم محافظة البيضاء، من القبض على عصابة إرهابية كانت تنوي القيام بتفجيرات في العاصمة المؤقتة عدن، بالتزامن مع احتفالات الشعب الجنوبي بذكرى الاستقلال 30 نوفمبر المجيد.

وأوضحت المصادر أن نقطة دوفس بأبين تمكنت في وقت متأخر من مساء الجمعة، من إلقاء القبض على عنصرين من الجماعات الإرهابية على متن سيارة مدنية، بحوزتهما عبوات ناسفة داخل حقيبة ملابس، أثناء قدومهما من مدينة البيضاء باتجاه عدن، للقيام بعمليات إرهابية فيها.