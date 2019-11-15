الميليشيات تشيّع جثامين 11 من قتلاها

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شيّعت ميليشيات الحوثي في محافظة ذمار جثامين عدد من قتلاها، بينهم قيادات ميدانية، لقوا حتفهم خلال اليومين الماضيين في جبهات القتال بمحافظتي الضالع والبيضاء، وفقاً لمصادر محلية، أشارت إلى أن الميليشيات شيعت، يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 من قتلاها الذين لقوا حتفهم في جبهات القتال بالفاخر، التابعة لمحافظة الضالع، والزاهر بالبيضاء.

وبينت المصادر، أن القتلى توزعوا على مديريات عنس والحدا وآنس والمنار ومدينة ذمار، حيث حصدت منطقة حنض بمديرية عنس ثلاثة قتلى، وثلاثة آخرين في مديرية آنس، واثنين في مديرية الحدا، واثنين في المنار، وقتيلاً في مدينة ذمار.

وكانت الميليشيات شيعت الأسبوع الماضي جثامين 13 قتيلاً من عناصرها، لقوا مصرعهم في جبهات عدة مفتوحة.

وفي تعز لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم، وأصيب آخرون، أمس، في تصدي قوات الجيش اليمني لهجوم شنته عناصرها في جبهة الضباب غرب تعز، وفقاً لمصادر ميدانية، أكدت أن الميليشيات تكبدت خلال اليومين الماضيين 43 قتيلاً وجريحاً في جبهات الضباب وحدها، إلى جانب تدمير آلية عسكرية وإعطاب أخرى.