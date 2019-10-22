شحنة أدوية من الإمارات لمستشفى ردفان العام بلحج

المصدر: لحج - وام

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة شحنة أدوية لمستشفى ردفان العام بلحج ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها بإشراف الهلال الأحمر، وتهدف الشحنة إلى دعم القطاع الصحي في مواجهة مرض الكوليرا في مديرية ردفان.

وعبر مدير مكتب الصحة العامة بمديرية ردفان الدكتور أوسان فضل علي، عن شكره لهذه اللفتة الكريمة والإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي.

من جهته، أشار منسق محافظة لحج، عبدالإله الردفاني، إلى أن شحنة الأدوية والسوائل الوريدية تأتي تلبية سريعة من الإمارات لمناشدات أطلقها المواطنون بالمحافظة اليمنية إثر انتشار وباء الكوليرا في المديرية.

وكانت الإمارات سيرت شحنات أدوية لمكتب الصحة بمحافظة لحج خلال الأشهر الماضية، ونفذت حملات نظافة ورش رذاذي في مديريتي الحوطة وتبن.

• الشحنة جاءت تلبية لمناشدات أطلقها المواطنون اليمنيون إثر انتشار وباء الكوليرا.