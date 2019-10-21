تعسفات حوثية تستهدف المزارعين

المصدر: عدن - الإمارات اليوم

كشفت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، عن تعسفات جديدة بدأت ميليشيات الحوثي الإيرانية ممارسها ضد المزارعين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحت مسمى «زكاة الحبوب».

وأوضحت المصادر أن الميليشيات عينت مراقبين على المزارعين في العديد المناطق الزراعية، قبل أيام من موسم الحصاد، بهدف تحديد الكميات التي يجب دفعها من زكاة الحبوب، مشيرة إلى أن الميليشيات وجهت المزارعين هذه المرة بدفع الزكاة إلى ما تسمى «الهيئة العامة للزكاة»، التي استحدثتها لتكون بديلة عن أجهزة الدولة المتخصصة في تحصيل الواجبات الزكوية.

وترى المصادر أن هذه التعسفات هي إحدى حلقات عمليات السطو والنهب الممنهج لممتلكات المواطنين في مناطق سيطرتها، تحت مسميات عدة، مشيرة إلى أن هذه التحركات أثارت حالة من السخط في أوساط المزارعين، الذين أكدوا أنها تهدد مستقبل الزراعة في اليمن.