السيول تكشف حقول ألغام حوثية في الحديدة وشبوة

المصدر: عدن - وكالات

جرفت السيول التي تعرضت لها بعض المناطق في اليمن، أخيراً، شبكات من الألغام الحوثية في محافظتي الحديدة وشبوة، فيما قتل شاب بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في التحيتا، وأصيب مواطن يمني آخر في انفجار لغم أرضي بمحافظة البيضاء.

وتفصيلاً، كشفت سيول الأمطار الغزيرة، عن شبكة من الألغام الأرضية كانت ميليشيات الحوثي قد زرعتها أثناء سيطرتها على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، وأفاد مصدر عسكري في اللواء 19 مشاة بالجيش اليمني أن فريقاً هندسياً تمكن من تفكيك الألغام في مجاري السيول ومناطق صحراوية قريبة من قرى سكنية.

وقال رئيس الفريق الهندسي لنزع الألغام في عسيلان، يوسف الحارثي، إن الأسبوع الماضي شهد جهوداً كبيرة من أجل تفكيك عشرات الألغام التي أظهرتها مياه الأمطار والسيول التي اجتاحت عدداً من الأودية والمناطق القريبة من القرى السكنية في عسيلان وبيحان، لافتاً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت، خلال الشهر الماضي، من تطهير ما يقارب 70% من الألغام في عسيلان.

واتهم الحارثي، الميليشيات، بانتهاك القوانين الدولية والأعراف في زراعة الألغام، ووصل إلى تفخيخ المناطق السكنية والمرافق الخدمية والطرقات الرئيسة، بهدف استهداف المدنيين بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، جرفت السيول حقولاً واسعة زرعتها الميليشيات بالألغام وعشرات المزارع في التحيتا ومنطقة الجبلية جنوبي الحديدة من تهامة.

إلى ذلك، قتل شاب يمني بانفجار لغم حوثي في إحدى القرى التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، في منطقة مازالت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر محلية أن «علي صالح قاسم قادري»، أحد شباب قرية «دوم الهادي»، لقي مصرعه بانفجار أحد الألغام التي زرعتها الميليشيات في مساحات واسعة من الأراضي والمزارع والطرقات في المنطقة.

وأضاف المصدر أن الشاب خرج من منزله في طريق بين مزارع في أطراف القرية، وانفجر به لغم أرضي، وفارق الحياة على الفور.

ورغم أن المنطقة خاضعة لسيطرة الميليشيات في الأجزاء التي بقيت بيدها من مديرية التحيتا وتتمركز مجاميع مسلحة فيها وتشن العمليات الهجومية والتسللات والقصف اليومي، إلا أن الميليشيات زرعت الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة في أنحاء متفرقة، وعطلت عشرات المزارع ومزارع النخيل بتحويلها إلى حقول مزروعة بالموت.

وأصيب مواطن يمني بانفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون في الطريق العام، بجبهة قانية، في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، وقالت مصادر محلية إن اللغم انفجر في سيارة تحمل أسطوانات غاز أثناء مرورها بالطريق العام في جبهة قانية، ما أدى إلى إصابة السائق.

وأعلن مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 1070 لغماً وذخيرة غير منفجرة، مضيفاً في بيان أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع تمكنت منذ انطلاق مسام ولغاية يوم 4 أكتوبر الجاري من نزع 92 ألفاً و459 لغماً.

• 1070 لغماً نزعها «مسام» خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.